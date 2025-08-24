В Челябинске отменили два авиарейса в Санкт-Петербург, еще два задержали более чем на 8 часов

Южноуральцам, собиравшимся сегодня в Санкт-Петербург, пришлось скорректировать планы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне аэропорт был закрыт на 6,5 часов, что привели к серьезным сбоям в графике полетов. Минувшей ночью – около 4 часов мск – обслуживание лайнеров в воздушной гавани снова прекратили, ограничения сняли только в 10:52 мск.
В связи с этим рейсы в Петербург ДР-550 авиакомпании «Победа» и 5Н-528 авиакомпании Smartavia отменили.
Вылет борта SU- 6462 «Аэрофлота» и «России» перенесли на 12 часов: с 06:15 на 18:10; еще один – SU-6464 сдвинули с 14:30 на 22:45.
Челябинск, Софья Артемьева
