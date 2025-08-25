В Кыштыме директора энергокомпании обвинили в получении денег за подтверждение готовности УК к отопительному сезону

В Кыштыме возбуждено уголовное дело в отношении директора ресурсоснабжащей организации за коммерческий подкуп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении директора обособленного подразделения ООО «ТСО Кыштым» возбуждено уголовное дело по обвинению в коммерческом подкупе, совершенном за незаконные действия в крупном размере.

По версии следствия, днем 22 августа текущего года топ-менеджер получил от директора ООО УК «Семья» 600 тысяч рублей. За это он подписал документы о технической готовности теплопотребляющей энергоустановки, обслуживающей жилые многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК, без проведения проверки.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Росси по Челябинской области, которые ведут оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время директор ресурсоснабжающей заключен под стражу, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

