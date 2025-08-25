Затраты уральских металлургов на экологию превысят 10 миллиардов рублей

Группа ММК в 2025 году направит на экологию более 10 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», профильные проекты уже реализуются в соответствии с утвержденной Экологической программой ММК на 2025 год.

В текущем году инвестиции Группы ММК в природоохранную деятельность составят около 10,2 млрд рублей, в том числе 9,9 млрд рублей за счет материнской компании.

В общей сложности в текущем году предусмотрено 25 экологических мероприятий в разных переделах комбината и 7 в дочерних компаниях Группы. Крупнейшие «зеленые» инвестиции – свыше 2,6 млрд рублей – будут направлены на модернизацию и строительство природоохранных сооружений в коксохимическом производстве. Еще около 1,8 млрд рублей в 2025 году будет выделено на модернизацию доменного производства, где до 2027 года планируется осуществить реконструкцию воздухонагревателей 5-ти доменных печей.

В планах 2025 года также – переработка 7,5 млн тонн текущих и отвальных металлургических шлаков. Это в частности позволит использовать в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства не менее 1,8 млн тонн отходов.

Продолжатся мероприятия по восстановлению земель и сохранению биологического разнообразия. В 2024 году на территории ММК высажено 5655 саженцев кустарников и деревьев, а на территории города выполнена посадка 1473 зеленых насаждений. В 2025 году ММК планирует рекультивировать 7,0 га Западного карьера горы Магнитной, а уже в октябре будет выполнен очередной этап зарыбления Магнитогорского водохранилища, в которое будут выпущены 50 тыс. экземпляров сазана, 40 тыс. белого амура и 3500 судака.

«Реализация мероприятий экологической программы ПАО «ММК» способствует достижению нашей общей цели по улучшению качества атмосферного воздуха в городе Магнитогорске», – подчеркивают в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube