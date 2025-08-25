Челябинцев будут развозить после домашних матчей «Трактора» по домам

Болельщиков «Трактора» после домашних матчей развезут специальные маршруты.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», для этого организуют 4 специальных маршрута от ледовой арены в разные районы города:
№4: ЛА «Трактор» – Лесопарковая – пр. Ленина – Мамина;
№34: ЛА «Трактор» – Теплотех – Чурилово;
№81: ЛА «Трактор» – ЮУрГУ – Чистопольская;
№71: ЛА «Трактор» – Чичерина – ЧМК.
Это касается не только ближайших матчей Кубка Губернатора, которые пройдут 25-29 августа, но и всех последующих домашних матчей челябинского клуба в новом сезоне.
Автобусы будут ждать болельщиков у ледовой арены «Трактор» в 21:00, если матч проходит в будний день, и в 18:00 – по выходным.
Болельщиков просят с уважением относиться к автобусам и соблюдать правила поведения в общественном транспорте.
Челябинск, Виктор Елисеев
