Челябинцев будут развозить после домашних матчей «Трактора» по домам

Болельщиков «Трактора» после домашних матчей развезут специальные маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», для этого организуют 4 специальных маршрута от ледовой арены в разные районы города:

№4: ЛА «Трактор» – Лесопарковая – пр. Ленина – Мамина;

№34: ЛА «Трактор» – Теплотех – Чурилово;

№81: ЛА «Трактор» – ЮУрГУ – Чистопольская;

№71: ЛА «Трактор» – Чичерина – ЧМК.

Это касается не только ближайших матчей Кубка Губернатора, которые пройдут 25-29 августа, но и всех последующих домашних матчей челябинского клуба в новом сезоне.

Автобусы будут ждать болельщиков у ледовой арены «Трактор» в 21:00, если матч проходит в будний день, и в 18:00 – по выходным.

Болельщиков просят с уважением относиться к автобусам и соблюдать правила поведения в общественном транспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

