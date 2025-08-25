Северо-запад Челябинска свяжет с Кременкулем регулируемый маршрут

Между Сосновским районом и Челябинском запустят новый регулируемый маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 26 августа начнет работу автобус №161 «Кременкуль (центр) – Челябинск (Чичерина)».

Маршрут будет следовать по улицам Ленина, Лесной, Набережной, Дорожной, автомобильной дороге 75К-422, Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных, Чичерина. Новый автобус будет работать по регулируемому тарифу.

Задействованные на маршруте автомобили должны иметь возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами, а также отображаться на «2ГИС», «Яндекс.Карты».

Первый рейс из Кременкуля в 6:15, из Челябинска – в 7:05.

Последний рейс из Кременкуля в 20:00, из Челябинска – в 20:50.

Подробное расписание будет доступно на сайте gortrans74.ru. Перевозчик ООО «Единение», телефон диспетчера: 8 904 305 28 75.

До конца октября предусмотрена работа 2 автобусов малого класса, с 1 ноября – 1 автобуса малого класса.

Автобус 161 заменит маршрутное такси №303 «Кременкуль (Магазин «Уральский») – Челябинск (ТК «Прииск»)». Сегодня, 25 августа, у него заканчивается срок действия свидетельства.

Челябинск, Виктор Елисеев

