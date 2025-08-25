В Челябинске задержали завподразделения ОКБ-3, платившего подконтрольной фирме за работу, которую должен был выполнять сам

Заведующего диагностическим центром функциональной диагностики челябинской больницы подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении заведующего Единым консультативно-диагностическим центром функциональной диагностики областной клинической больницы №3.

По версии следствия, в первом квартале прошлого года челябинец заключил договор на оказание услуг по дистанционной расшифровке электрокардиографических данных и медицинских исследований между больницей и подконтрольной ему организацией. Для этого он использовал свои служебные полномочия, так как был членом аукционной комиссии, полагают следователи. За работу по договору медицинское учреждение заплатило более 11,6 миллиона рублей. Но мало того, что заведующий центром оказался связан с коммерческой структурой. Больница еще и заплатила за работу, которую возглавляемое им подразделение медучреждения могло выполнить самостоятельно, отмечают силовики.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми ведут оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время челябинец задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

