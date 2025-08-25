На День знаний через металлодетектор: 1 сентября в школах Челябинска пройдет с ограничениями

Новый учебный год встретят в Челябинске при усиленных мерах безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , традиционные первомайские линейки пройдут в школах Челябинска с соблюдением усиленных мер безопасности. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Александр Астахов в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Городские власти рекомендовали образовательным учреждениям ограничиться проведением линеек только для учеников первых и выпускных классов. «Сейчас время такое, что меры безопасности вышли на первый план, особенно когда речь идет об участии детей в массовых мероприятиях», – объяснил свою позицию глава города Алексей Лошкин.

При этом в тех школах, где это возможно, линейки пройдут в помещениях с участием родителей.

Мэр также подчеркнул, что во всех образовательных учреждениях необходимо на время проведения торжественных мероприятий предусмотреть комплекс мер: установка металлоискателей, пропускная система, дежурство охранных служб.

