На Южном Урале зафиксировали почти тысячу преступлений в миграционной сфере

В Челябинской области стартовала операция «Нелегальный мигрант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главной целью операции является усиление контроля за пребыванием иностранных граждан, осуществление ими трудовой деятельности, а также выявление и перекрытие каналов незаконной миграции, пресечение деятельности лидеров и участников организованных преступных групп и сообществ, занимающихся нелегальной миграцией.

За текущий год полицейскими зафиксировано 920 преступлений в миграционной сфере. Выявлено почти 8,5 тысяч административных правонарушений.

В отношении нарушителей принято 436 решений об административном выдворении за пределы страны, в том числе 334 в принудительном порядке. Депортирован 51 иностранец, отбывший наказание за совершение тяжких преступлений. Для 1103 мигрантов закрыт въезд на территорию России.

Массовые проверки продолжаются. Правоохранительные органы призывают иностранных граждан соблюдать миграционное законодательство и оформлять все необходимые документы в установленном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

