Россияне охладели к ювелирке

В России падает спрос на ювелирные изделия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом полугодии текущего года средний чек на ювелирные изделия и бижутерию достиг 9202 рублей, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число покупок снизилось на 5%. Таковы данные аналитического ресурса «Чек индекс».

«В сравнении с более высокой базой минувшего года, на фоне общего снижения потребления, происходит и замедление продаж в целом по категории ювелирных изделий и бижутерии. Это особенно заметно в офлайн-торговле», – отмечают аналитики.

При этом продажи в онлайн-сегменте продолжают расти. Именно туда продолжает «перетекать» покупатель из офлайн-сектора.

Челябинск, Виктор Елисеев

