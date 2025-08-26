26 августа ожидаются следующие события – Челябинск

26.08.2025, вторник

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

11:00, 16:00 Челябинск – Встречи маленьких интеллектуалов «Познавайка» для детей 2-5 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 Челябинск – Видеокруиз «На экране книга…»: «Алые паруса» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – День муниципалитета: Саткинский муниципальный округ (Кировка)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 – 16:30 Челябинск – Семейный кинозал: «Раба любви» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Торжественное вручение медалей «Семейное счастье» семьям Курчатовского района, прожившим в браке 50, 60, 70 лет (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Выставка с презентацией к 100-летию Ю.В. Трифонова «Юрий Трифонов: по страницам жизни и творчества (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:00 Челябинск – «Мафия в Хогвартсе» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:00 Челябинск – Краеведческий лекторий «Родные символы страны и региона» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Летний вечер у озера Смолино (у дома по адресу ул. Новороссийская, 87)

19:00 Челябинск – Показ научного кино (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 75)

