В Челябинске снова отменили авиарейс на Москву

В аэропорту Челябинска задерживается вылет двух рейсов, один – отменен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , вылет самолета из Челябинска в Москву, запланированный на 12:30, отменен. Информация об этом размещена на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Отметим, что вчера, 25 августа, московский рейс на 12:30 также был отменен.

Кроме того, задерживается вылет из Челябинска в Москву, запланированный в 14:00 (расчетное время отправления на данный момент – 15:15).

Авиарейс из Челябинска в Сочи также перенесен почти на полтора часа (вместо планового времени вылета в 15:30 он должен покинуть воздушную гавань в 16:55).

Челябинск, Виктор Елисеев

