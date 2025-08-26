В Челябинской области полиция задержала студента, подрабатывавшего курьером мошенников

Задержанного полицейскими в Челябинской области курьера мошенников заключили под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, забиравшего деньги у немолодых жителей Южного Урала сотрудники полиции задержали в Еткульском районе. Фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве стал 18-летний студент колледжа.

Молодого человека задержали в момент получения денег от очередной обманутой жертвы. Приехавший из Челябинска студент по заданию кураторов должен был забрать 120 тысяч рублей у 91-летней женщины. Однако планы злоумышленников были сорваны оперативниками, которых предупредили бдительные работники банка, куда за деньгами пришла женщина.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что задержанный причастен к целой серии аналогичных преступлений.

Ранее он получил 720 тысяч рублей от 51-летней женщины в Южноуральске и похитил 510 тысяч рублей у 77-летней жительницы Каслей. Еще одно преступление ему не удалось довести до конца: в том же Южноуральске родственники 86-летнего пенсионера успели вовремя и прогнали молодого курьера, который приехал забрать миллион рублей.

На допросе молодой человек признался, что получал адреса своих жертв от кураторов по интернету. С ними он познакомился в одном из иностранных электронных сервисов обмена сообщениями, когда искал информацию о дополнительном заработке. Деньги студент переводил на указанные мошенниками счета, оставляя себе определенный процент от суммы.

По обстоятельствам совершенных преступлений следователями территориальных органов внутренних дел были возбуждены четыре уголовных дела, в дальнейшем соединенные в одно производство.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области молодому человеку предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество.

В Центральном районном суде Челябинска по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 27 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

