Строители в Магнитогорске «спрятали» в мусоре похищенные из бюджета 2 миллиона рублей

В Магнитогорске перед судом предстанет представитель строительной организации, обвиняемый в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по обвинению в мошенничестве полиция Магнитогорска задержала 56-летнего предпринимателя.

В ходе расследования, которое вели следователи МВД и СКР, выяснилось, что в период с августа по сентябрь прошлого года представитель одной из строительных фирм, выполняя в рамках муниципального контракта капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории городского многопрофильного лицея, предоставлял подложные документы, подтверждающие утилизацию строительного мусора в завышенном объеме. В результате ему переплатили более 2,1 миллиона бюджетных рублей.

В ходе следствия бизнесмен вернул деньги.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

