Цена букета в России в преддверии Дня знаний превысила четыре тысячи рублей

В преддверии 1 Сентября цены на цветы в России выросли почти на 10%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , средний чек покупки букета цветов в первые три недели августа 2025 года составил 4026 рублей, что на 9% выше уровня прошлого года (в том числе в онлайне средний чек – 4658 рублей, на 12% выше уровня прошлого года). Число покупок выросло год к году на 9% (в том числе в онлайне – на 15% выше уровня прошлого года). Таковы данные аналитической компании «Чек индекс».

Больше других подорожали хризантемы – средний чек 3916 рублей (+17% к цене прошлого года). И, кстати, динамика их продаж практически не изменилась, прибавив лишь 2% год к году.

Хотя этим цветам далеко до роз. Их букет прибавил в стоимости 16%, подорожав до 5319 рублей, на 16% выше уровня прошлого года. Впрочем, такой росте н смутил россиян, и в этом году число покупок выросло год к году на 10%.

Самыми дорогими остаются эустомы – за них придется выложить, в среднем, 5605 рублей (на 9% выше уровня прошлого года). Интересно, что именно эустомы лидируют по динамике роста покупок (+21%).

Ощутимо дешевле оказались герберы – средний чек 3606 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло год к году на 3%.

Наконец, самыми дешевыми оказались гладиолусы – средний чек 2750 рублей, на 10% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло год к году на 12%

Дорожают и другие товары, ставшие неотъемлемой частью праздника. Так, стоимость шаров выросла в среднем на 9% – до 441 рубля. В августе их покупали на 4% чаще, чем год назад.

Средний чек покупки коробки конфет подрос до 533 руб.лей (на 10% выше уровня прошлого года). Число покупок выросло год к году на 6%

При сохранении текущего уровня ценника, к началу учебного года траты на букет цветов будут на уровне 4000 – 4100 рублей, отмечают аналитики.

Динамика роста среднего чека покупки цветочного букета к школе опережает показатель прироста по затратам на минимальный школьный набор. Тем не менее, родители обычно не экономят на этой категории, уверены в «Чек индекс».

При этом все больше закупка цветов к началу учебного года происходит заранее, силами родительских инициативных групп классов. Тому способствует и налаженная инфраструктура интернет-заказов, считают эксперты.

Челябинск, Виктор Елисеев

