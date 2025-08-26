Челябинцам понадобится 15 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка школу

Сборы в школу подорожали в Челябинске на 8%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сборы в школу больше всего подорожали за год в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие родители школьников из всех округов страны.

В Москве средние расходы на сбор ребенка в школу достигли 19200 рублей, что на 16% выше, чем в 2024 году. В Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17500 рублей (+17% за год). На третьем месте по величине расходов – Екатеринбург (16900 рублей, +14%). Красноярск, ставший третьим по динамике роста затрат, в абсолютных цифрах занял четвертое место – здесь родителям на сборы школьника придется потратить на 100 рублей меньше, чем жителям столицы УрФО (16800 рублей, +16%).

Челябинск оказался на девятом месте по уровню затрат. Челябинцам подготовка к школе обойдется в 15 тысяч рублей (+8% к прошлому году).

Относительно скромные суммы на фоне других городов-миллионников потратят родители в Уфе (13800 рублей, +7%) и Волгограде (13900 рублей, +9%).

С 2019 года траты в городах-миллионниках выросли в 1,5-2 раза, причем самый резкий скачок пришелся на 2021-2023 годы.

В то же время меньше родителей берут кредиты на школьные нужды, отмечают организаторы опроса. Если в 2024 году заемные средства использовали 9% опрошенных, то в 2025-м таких оказалось только 5%.

