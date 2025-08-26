На дороге под Челябинском вспыхнул мусоровоз

В Сосновском районе загорелся мусоровоз.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 26 августа, на 1844 километре автодороги М-5 «Урал» в Сосновском районе региона.
Во время движения загорелся автомобиль, предназначенный для перевозки твердых коммунальных отходов.
Водитель успел эвакуироваться самостоятельно. В результате ЧП никто не помтрадал.
Челябинск, Виктор Елисеев
