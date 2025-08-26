На перекрестке в центре Челябинска электросамокатчик врезался в легковушку и сбежал

Челябинец на электросамокате спровоцировал ДТП и сбежал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла на пересечении улиц Каслинской и Калинина, попав на запись камеры уличного наблюдения.

Судя по видео, двое молодых людей на электросамокатах повернули с одной улицы на другую. Однако в то время, как один из них продолжил движение вдоль обочины, другой решил, не спешиваясь и не снижая скорости, пересечь дорогу по пешеходному переходу.

Водитель ехавшей по этой магистрали легковушки явно не ожидал такого развития событий. В итоге электросамокат врезался в борт автомобиля.

Самокатчик ударился в машину спиной, рухнул на дорогу. Но уже через мгновение челябинец вскочил и ринулся бежать.

Будут ли искать теперь горожанина, спровоцировавшего ДТП, пока неизвестно. Водитель автомобиля решил в ГАИ не обращаться, вызвав аварийного комиссара. Электросамокат примерно через час с места происшествия забрал, видимо, представитель кикшеринговой компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube