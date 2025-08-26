На автобусном маршруте №24 в Челябинске вводят адресное открытие дверей

В челябинском автобусе №24 «ЖК Ньютон – ЧМК» введено адресное открытие дверей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», теперь чтобы зайти в автобус 24 или выйти из него, пассажирам нужно нажать кнопку на двери.

«Адресное открытие помогает в жаркую погоду сохранять в салоне прохладу, а когда на улице, наоборот, холодно – беречь тепло», – отметили представители учреждения.

Пассажирам напоминают, что кнопка в транспорте активируется только после остановки автобуса – нажимать ее заранее для выхода не нужно. О том, что кнопка активна, свидетельствует зеленая подсветка. «Если вы не планируете выходить на ближайшей остановке – не стойте у дверей, чтобы не мешать выходящим пассажирам, – рассказали в организаторе перевозок. – Если ждете автобус на остановке – для входа смело нажимайте кнопку на той двери, которая оказалась к вам ближе».

Нововведение запущено в тестовом режиме. Челябинцам предлагают написать о своем опыте использования адресного открытия дверей в автобусе №24 на электронную почту: operator-perevozok74@mail.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube