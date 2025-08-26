В Верхнем Уфалее подрались спикер городского парламента и женщина-депутат

Члены собрания депутатов Верхнего Уфалея заявили об избиении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в Верхнем Уфалее в районе перекрестка улиц Ленина и Бабикова.

Как рассказала участница потасовки, депутат местного парламента Фаина Совина, она заметила у строительной площадки автомобиль председателя городского собрания депутатов Сергея Ханина, с которым ей нужно было переговорить и пошла к нему. Но спикер ей не обрадовался. По опубликованной в соцсетях видеозаписи, которую вела женщина на свой телефон, можно судить, что гаджет могли выбить у нее из рук. После этого он оказался в руках у Сергея Ханина, а его коллега упала с криками «Отдай телефон». Как рассказала Совина, спикер сначала выбил у нее из рук гаджет, а затем толкнул так сильно, что она упала. Позднее он передал телефон ей через подошедшего к ним мужчину.

После произошедшего женщина обратилась в больницу с жалобами на тошноту и взяла больничный. У нее сломаны и вырваны ногти.

Председатель собрания депутатов настаивает: он коллегу не толкал. Она сама напала на него, уверяет спикер, что подтверждают полученные им царапины. Упала же его оппонентка сама, оступившись.

Интересно, что с мужем женщины-депутата у Ханина отношения дружеские, утверждает он. А вот супруга приятеля, по словам парламентария, давно его недолюбливает.

Оба депутата сняли побои и обратились с заявлениями в полицию.

