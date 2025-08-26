В пригороде Челябинска мигранта задержали за домогательства к девочке-подростку

В Копейске иностранца задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней девочке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования преступления приезжего против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Челябинской области.

Шокирующее ЧП произошло в Копейске. О нем горожане рассказали в социальных сетях.

По словам копейчан, на улице мигрант пытался склонить несовершеннолетнюю девочку к сексуальному контакту. Однако за нее вступились прохожие, и приезжему пришлось охладить свой пыл.

Иностранца задержали. В отношении него расследуется уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

