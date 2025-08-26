В пригороде Челябинска мигранта задержали за домогательства к девочке-подростку

В Копейске иностранца задержали по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней девочке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования преступления приезжего против половой неприкосновенности несовершеннолетней в Челябинской области.
Шокирующее ЧП произошло в Копейске. О нем горожане рассказали в социальных сетях.
По словам копейчан, на улице мигрант пытался склонить несовершеннолетнюю девочку к сексуальному контакту. Однако за нее вступились прохожие, и приезжему пришлось охладить свой пыл.
Иностранца задержали. В отношении него расследуется уголовное дело. Сейчас он находится в СИЗО.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Челябинск, Виктор Елисеев
