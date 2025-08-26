День города начнут праздновать в Челябинске уже в предстоящие выходные

289-летие Челябинска будут отмечать три недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по культуре мэрии Челябинска, множество мероприятий, приуроченных к 289-летию города, пройдет с 30 августа по 20 сентября. Основные события празднования выпадут на вторую субботу месяца, 13 сентября.

Откроет празднование Дня города Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир», который начнется 30 августа в 13:30 на Кировке.

1 сентября Кировка с 14:00 соберет активных книголюбов на фестивале «Челябинск читающий». Встречи с писателями, театрализованные и музыкальные представления, квесты с подарками, книжные выставки и многое другое – все это будет ждать горожан и гостей города на пешеходной части улицы Кирова.

Городской общественный вернисаж в этом году расположится на территории Арт-сквера набережной реки Миасс 6 сентября с 12:00. А в Центральном парке имени Юрия Гагарина, Городском саду имени Пушкина, парке «Металлург» имени Тищенко, Саду Победы и Экопарке в этот день пройдут праздничные концертные программы. Старт – в 13:00.

На следующий день, 7 сентября, горожан будут ждать бесплатные кинопоказы под открытым небом в парках, которые начнутся в 12:00.

13 и 14 сентября на набережной реки Миасс пройдет Гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». В программе: мастер-классы, красочное шествие, игровые программы, концертная программа и многое другое. Звездные гости форума – «Братья Грим» и Akmal'.

На площадке у Торгового центра 13 сентября состоится праздничный концерт с участием Дмитрия Певцова и Валерии. Ведущий мероприятия – Дмитрий Губерниев. Начало праздника в 17:00.

На Кировке 13 сентября в 18:30 начнется караоке фестиваль «Челябинск, пой».

В этот же вечер запланирован праздничный фейерверк, начало в 22:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

