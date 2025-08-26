Экс-сотрудник «Челябинскавтодора» вынесли приговор за взятку дорожной плиткой

В Челябинской области вынесли приговор бывшему сотруднику казенного учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» признали виновным в получении взятки в значительном размере.

Напомним, по версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года руководитель ООО «ДорстройГрупп» обеспечил проведение на личном участке южноуральца работ по укладке тротуарной плитки и установке бордюрного камня, а также поставку песчано-щебеночной смеси за беспрепятственное, своевременное и безусловное подписание документов по ранее заключенному государственному контракту на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Лазурный – Дубровка – граница Сосновского муниципального района».

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Судья приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года, со штрафом в 750 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

