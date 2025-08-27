27 августа ожидаются следующие события – Челябинск

27.08.2025, среда

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

11:00 Челябинск – Пленарное заседание Южно-Уральского педагогического собрания «Образование Южного Урала: векторы перспективного развития» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (МАОУ «Образовательный центр «Ньютон», ул. Татищева, 254)

11:00 Челябинск – Заключительная встреча детского летнего клуба «РостОК» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

12:00 Челябинск – Встреча с бойцом с позывным «Кэп», приуроченная ко Дню военного медика (региональное отделение Народного фронта, ул. Цвиллинга, 20)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (школа креативных индустрий «Легко», ул. Академика Королева, 33)

14:00 Челябинск – Встреча «Сказки Ш. Перро» в лагере летнего чтения «Читун» для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Про что кино?» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда»: Читаем любимые стихи (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Красное в искусстве» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

16:00 Челябинск – Вечер «Песни о главном» ко Дню российского кино (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – «Публичная среда»: концерт «Созвездие музыки»(Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Кинопоказ «От первого лица» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube