Задержанного в Челябинске руководителя диагностическим центром ОКБ-3 отправили под арест

Суд избрал домашний арест заведующему диагностическим центром челябинском больницы, обвиняемому в коррупционном преступлении.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал кардиологу Владимиру Мыльникову, возглавляющему единый консультативно-диагностический центр функциональной диагностики областной клинической больницы №3, меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, заведующего центром задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в первом квартале 2024 года медик способствовал заключению с подконтрольной ему компанией договора на оказание дублирующих услуг по дистанционной расшифровке медицинских исследований. За свои услуги фирма получила более 11 миллионов рублей.
Калининский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта, отметили в надзорном учреждении.
Челябинск, Виктор Елисеев
