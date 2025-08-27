Задержанного в Челябинске руководителя диагностическим центром ОКБ-3 отправили под арест

Суд избрал домашний арест заведующему диагностическим центром челябинском больницы, обвиняемому в коррупционном преступлении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал кардиологу Владимиру Мыльникову, возглавляющему единый консультативно-диагностический центр функциональной диагностики областной клинической больницы №3, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, заведующего центром задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в первом квартале 2024 года медик способствовал заключению с подконтрольной ему компанией договора на оказание дублирующих услуг по дистанционной расшифровке медицинских исследований. За свои услуги фирма получила более 11 миллионов рублей.

Калининский районный суд Челябинска избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Вопрос об обжаловании будет решен после изучения судебного акта, отметили в надзорном учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube