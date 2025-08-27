Авиарейс из Челябинска в Москву отменяют третий день подряд

В челябинском аэропорту отменили один и задержали еще один рейс на Москву.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейс компании «Аэрофлот» из Челябинска в Москву, запланированный на 12:30, отменен. Информация об этом размещена на онлайн-табло воздушной гавани.
Следует отметить, что аналогичные авиарейсы были отменены в понедельник, 25 августа, и во вторник, 26 августа.
Кроме того, задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа»: вместо 14:00 он перенесен на 14:55.
Также задерживается прибытие двух рейсов из Сочи. Первый («Победа») должен был прилететь в 13:20, на данный момент расчетное время прибытия – 14:35. Второе воздушное судно (Ural Airlines) вместо запланированных 16:15 ожидается в 16:40.
Челябинск, Виктор Елисеев
