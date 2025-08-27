Власти Челябинска определились с подрядчиком еще одного этапа строительства дамбы на берегу реки Миасс

В мэрии Челябинска назвали победителя аукциона на строительство очередного участка дамбы на побережье реки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», победителем конкурсных процедур стало ООО «Дорожно-строительная компания – Урал». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Предприятие оказалось единственным участником закупки, а потому контракт с ним будет заключен по максимальной начальной цене – 227,7 миллиона рублей. Работы выполнят на участке от улицы Северо-Крымской до улицы Косарева.
Общая протяженность защитных сооружений составит 900 метров. Также подрядная организация должна благоустроить прилегающую территорию, озеленить откосы, создать смотровые площадки и пешеходные аллеи. Работы необходимо закончить до 15 декабря 2026 года.
Это уже второй контракт по проекту. Защитная дамба на левом берегу реки Миасс должна разместиться в границах от Свердловского проспекта до Университетской набережной в Калининском и Центральном районах Челябинска.
Несколько недель назад мэрия уже подписала с «ДСК-Урал» договор о строительстве защитных сооружений на участке от Свердловского проспекта до улицы Косарева стоимостью 552,3 миллиона рублей. Его действие заканчивается 31 августа 2026 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
