Расходы бюджета Челябинска увеличили почти на 900 миллионов рублей

Челябинские депутаты увеличили расходы и дефицит городского бюджета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 27 августа, парламентарии утвердили предложенные им изменения в городской бюджет. Расходная часть будет увеличена на 867,1 миллиона рублей.

Дополнительные средства будут направлены на индексацию зарплат сотрудников подведомственных учреждениях на 6%, проведение ремонта, благоустройства и реконструкции спортивных учреждений. Кроме того, мэрия выделит субсидию мини-футбольному клубу «Южный Урал». Также планируется профинансировать мероприятия муниципальных программ по реализации государственной политики в системе образования и «сохранение и развитие культуры города Челябинска». Еще одно направление, куда будут направлены бюджетные деньги – субсидия, связанная с возмещением расходов на проезд студентов.

После корректировки расходы городского бюджета выросли до 71,5 миллиарда рублей. Доходы достигли 67,8 миллиарда. Дефицит бюджета приблизился к 3,7 миллиарда рублей – против 3 миллиардов рублей после изменений, внесенных в июне.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube