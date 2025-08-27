Почетными гражданами Челябинска стали ветераны МВД и контрразведки

Власти Челябинска присвоили звание почетных граждан ветеранам силовых структур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской думы, сегодня, 27 августа, парламентарии поддержали предложение мэрии о присвоении звания «Почетный гражданин города Челябинска» Александру Макееву и Валерию Маскаеву.

Александр Макеев – полковник в отставке, служил в органах госбезопасности с 1968 по 1993 год, награжден орденом «Знак Почета» и званием «Почетный сотрудник госбезопасности». «Внес весомый вклад в обеспечение безопасности региона, борьбу с преступностью, подготовку высококвалифицированных кадров, воспитательную работу с молодыми сотрудниками. На пенсии активно включился в ветеранскую деятельность», – рассказали в пресс-службе гордумы.

Валерий Маскаев – полковник милиции в отставке, служил в органах внутренних дел с 1964 по 2003 год, награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблесть в службе», «За безупречную службу» (I, II, III степеней), нагрудным знаком «Заслуженный работник МВД». Уволен с должности заместителя начальника УВД Челябинской области – начальника штаба.

В настоящее время он возглавляет Челябинский региональный Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

Челябинск, Виктор Елисеев

