Президент официально внес кандидатуру Ирины Гехт на пост главы Ненецкого автономного округа

Бывший замгубернатора Челябинской области заручилась поддержкой президента России в борьбе за пост губернатора Ненецкого автономного округа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , президент России Владимир Путин внес кандидатуру Ирны Гехт на голосование за пост главы Ненецкого автономного округа в собрание депутатов субъекта Федерации. Об этом сама Гехт сообщила в своем телеграм-канале.

Напомним, регион чиновница возглавила в качестве исполняющего обязанности руководителя в марте текущего года.

Заседание регионального парламента (именно он утверждает главу НАО) состоится 14 сентября текущего года.

Практически вся карьера Ирины Гехт до этого была связана с Южный Уралом. В правительстве Челябинской области чиновница работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. В феврале 2011 возглавила ведомство. С ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампред областного правительства по соцвопросам.

В 2014 году Ирина Гехт стала представителем региона в верхней палате российского парламента – Совете Федерации, где занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также входила в комитет СФ по социальной политике.

В 2019 году вернулась в южноуральское правительство, заняв пост первого заместителя губернатора Челябинской области. В начале марта текущего года ушла в длительный отпуск. При этом в правительстве не слишком скрывали, что на прежнее место работы Ирина Гехт вряд ли вернется, а занимаемую ею должность просто упразднят.

Так и случилось в середине апреля 2024 года: губернатор Алексей Текслер подписал постановление о перераспределении ее обязанностей между другими вице-губернаторами.

В августе Гехт возглавила правительство Запорожской области, но уже в январе 2025 года губернатор Запорожья Евгений Балицкий расторг с ней контракт и упразднил ставку председателя регионального правительства. Тогда чиновница заявила, что произошло это в связи с переходом на новую работу, но не уточнила какую. И только через 2 месяца ее назначили врио главы Ненецкого автономного округа.

Челябинск, Виктор Елисеев

