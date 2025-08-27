«Следователи Центробанка» убедили челябинца отдать им 9 миллионов рублей

Челябинец отдал мошенникам 9 миллионов рублей, чтобы «избежать уголовной статьи» и закрыть фейковый кредит.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейским 68-летний житель Ленинского района Челябинска рассказал, что началось все со звонка с предложением продлить договор на услуги связи.

У челябинца попросили SMS-код. Якобы он потребовался, чтобы в дальнейшем мужчина продолжил пользоваться своим телефонным номером. Чтобы его не «отключили», пенсионер назвал цифры из сообщения лжепредставителю оператора сотовой связи.

Затем в преступную схему вступили другие незнакомцы, представившиеся горожанину «начальником службы безопасности МФЦ» и «следователем Центробанка». Они убедили южноуральца, что его данные скомпрометированы и их используют для незаконных переводов (а это грозит уголовной ответственностью). Под предлогом «защиты средств» мужчина перевел злоумышленникам 2,9 миллиона рублей.

Но этим дело не закончилось. Аферисты заявили о фиктивном кредите и заставили пенсионера продать квартиру, чтобы передать им на «хранение» еще 6,1 миллиона рублей. В итоге челябинец лишился и денег, и своего жилья.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает южноуральцев быть бдительными: никогда не сообщать коды из SMS и не поддаваться на провокации.

Челябинск, Виктор Елисеев

