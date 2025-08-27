Больше двухсот домов в Челябинске на неделю останутся без горячей воды

Многоквартирные дома, больницы, школы и детские сады в Металлургическом районе Челябинска отключат от горячего водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», завтра, 28 августа, начинается монтаж предохранительных устройств от Челябинской ТЭЦ-3 до головных устройств тепломагистралей №1 и №2.

В связи с этим будет вынужденно прекращен отпуск тепловой энергии для части потребителей южной зоны Металлургического района и ограничена подача горячего водоснабжения.

Ограничения планируется снять 3 сентября текущего года.

