Долги не пускают. В Челябинске не смогли ликвидировать администрации внутригородских районов

Срок ликвидации внутригородских районов Челябинска продлили на год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее решение приняли сегодня, 27 августа, депутаты Челябинской городской думы.

Срок ликвидации администраций Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов как самостоятельных юридических единиц продлили на год.

Причиной стали требования кредиторов, с которыми чиновникам приходится разбираться, в том числе, в суде, объяснили парламентариям. Кроме того, часть членов ликвидационных комиссий сменили место работы, и им на смену необходимо назначить новых людей.

Напомним, решения о ликвидации администраций семи внутригородских районов Челябинска действовавшие на тот момент райсоветы приняли в июне прошлого года. Это произошло после возвращения к одноуровневой системе городского управления, после чего районы потеряли статус муниципальных образований, а их администрации, лишившись формальной самостоятельности, вошли в структуру мэрии в качестве подразделений.

Ликвидировать районные администрации рассчитывали в течение года. Теперь городские власти выделили себе на это еще год.

Челябинск, Виктор Елисеев

