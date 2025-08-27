Долги не пускают. В Челябинске не смогли ликвидировать администрации внутригородских районов

Срок ликвидации внутригородских районов Челябинска продлили на год.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение приняли сегодня, 27 августа, депутаты Челябинской городской думы.
Срок ликвидации администраций Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского и Центрального районов как самостоятельных юридических единиц продлили на год.
Причиной стали требования кредиторов, с которыми чиновникам приходится разбираться, в том числе, в суде, объяснили парламентариям. Кроме того, часть членов ликвидационных комиссий сменили место работы, и им на смену необходимо назначить новых людей.
Напомним, решения о ликвидации администраций семи внутригородских районов Челябинска действовавшие на тот момент райсоветы приняли в июне прошлого года. Это произошло после возвращения к одноуровневой системе городского управления, после чего районы потеряли статус муниципальных образований, а их администрации, лишившись формальной самостоятельности, вошли в структуру мэрии в качестве подразделений.
Ликвидировать районные администрации рассчитывали в течение года. Теперь городские власти выделили себе на это еще год.
Челябинск, Виктор Елисеев
