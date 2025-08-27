На трех перекрестках в центре Челябинска отключат светофоры

В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках в центре города и одном – в Ленинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 28 августа, будут отключены светофоры на четырех участках.

С 9:00 до окончания работ прекратит работу светофорный объект на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского.

С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Курчатова, Елькина и Шаумяна, а также на улице Елькина в районе дома № 85.

Кроме того, с 9:00 до окончания работ не будет работать светофор на Копейском шоссе в районе Профилактория.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube