На ММК выбрали лучшего работника месяца

Лучшим сотрудником стал металлург, работающий на Магнитке 30 лет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Магнитогорском металлургическом комбинате подводят итоги месяца. Лучшим подручным сталевара на предприятии назвали Сергея Крылова.
По словам магнитогорца, в электросталеплавильном цехе комбината он работает уже почти 30 лет. Его задача – следить за четким соблюдением технологии.
«Металлолом приходит разный: и скрап, и «пионерский» – металлолом легкий. Чугун потом заливаем, плавится в ванне. Наша сталь потом идет на внепечную обработку, где ее доводят до кондиции», – рассказывает металлург.
За смену в цеху делается 9-10 плавок – 180-190 тонн готового металла. «Тут сверхчеловеком не надо быть, надо выполнять свои обязанности», – рассуждает Сергей Крылов. И признается: цех давно уже стал для него вторым родным дом.
За его работу южноуральца награждали не раз. Есть в копилке и министерская грамота. И медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Челябинск, Виктор Елисеев
