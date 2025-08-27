На ММК выбрали лучшего работника месяца

Лучшим сотрудником стал металлург, работающий на Магнитке 30 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на Магнитогорском металлургическом комбинате подводят итоги месяца. Лучшим подручным сталевара на предприятии назвали Сергея Крылова.

По словам магнитогорца, в электросталеплавильном цехе комбината он работает уже почти 30 лет. Его задача – следить за четким соблюдением технологии.

«Металлолом приходит разный: и скрап, и «пионерский» – металлолом легкий. Чугун потом заливаем, плавится в ванне. Наша сталь потом идет на внепечную обработку, где ее доводят до кондиции», – рассказывает металлург.

За смену в цеху делается 9-10 плавок – 180-190 тонн готового металла. «Тут сверхчеловеком не надо быть, надо выполнять свои обязанности», – рассуждает Сергей Крылов. И признается: цех давно уже стал для него вторым родным дом.

За его работу южноуральца награждали не раз. Есть в копилке и министерская грамота. И медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Челябинск, Виктор Елисеев

