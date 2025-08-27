В пригороде Челябинска задержали начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков

Начальника отдела ОМВД Копейска задержали по подозрению в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Копейску Валентина Исламова возбуждено уголовное дело статье 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, в период с декабря 2023 года по август текущего года сотрудник полиции получил от трех наркозависимых более 200 тысяч рублей. Деньги он брал за непривлечение их к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и их употребление при отсутствии на то медицинских показаний.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с ОРЧ СБ регионального ГУ МВД России, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время следователи провели обыски по месту работы полицейского, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Следователи не исключают, что в уголовном деле могут появиться дополнительные эпизоды.

Челябинск, Виктор Елисеев

