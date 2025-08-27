Коркино и Роза остались без водоснабжения из-за серьезной аварии

В пригороде Челябинска из-за масштабной аварии отключено водоснабжение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария на основном водоводе в Коркинском муниципальном округе произошла сегодня, 27 августа. Об этом заявили местные власти на своих ресурсах в социальных сетях.

«При проведении капитального ремонта участка основного водовода «Шершни-Коркино» днем произошло повреждение трубы», – уточнили представители окружной администрации.

К ночи аварию устранить не удалось. В итоге около 22:00 полностью отключили подачу водоснабжения на город Коркино и поселок Роза.

Вечером организовали подвоз воды для жителей микрорайона пищевого техникума, где ситуация с водоснабжением наиболее сложная.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются. По их окончании следующим этапом станет заполнение системы водой.

Рано утром четверга, 28 августа, подвоз воды планируется организовать по трем адресам:

6:30 – микрорайон пищевого техникума, ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 (у магазина «Пятерочка»);

7:10 – микрорайон «Кирзавод», ул. Керамиков, 3 (у магазина);

7:50 – Тимофеевка – ул. Троицкая, 23А (у магазина «Пятерочка»).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube