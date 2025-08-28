28 августа ожидаются следующие события – Челябинск

28.08.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

09:45 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (школа креативных индустрий «Легко», ул. Академика Королева, 33)

11:00 Челябинск – Открытие выставки «Рейс 100/95» (поселок Аэропорт, аэропорт им. И.В. Курчатова, ул. Звездная, 5а)

11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ЗСЧО, ул. Кирова, 114)

11:00 Челябинск – Проект «Читательский дневник на 5!»: читаем английское народное детское стихотворение-сказку «Дом, который построил Джек» в переводе С.Я. Маршака (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

12:00 Челябинск – Паблик-ток «Хочу быть спикером» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Информационный час «Радость жизни» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

14:00 Челябинск – Выставка с презентацией «Старший брат советской фантастики» к 100-летию А.Н. Стругацкого (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О. И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Деловые игры как инструмент развития команды» (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, корпус 1, 2-й этаж) (по записи)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Арт-релакс: рисуем в технике зентангл» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Сундук семейных ценностей» педагога-психолога, специалиста по сказкотерапии Натальи Рыковой (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

17:00 Челябинск – Мастер-класс по монтажу видео (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

17:30 Челябинск – Вечер качественной поэзии «Каменоломня», посвященный современным уральским (в основном челябинским) поэтам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «От Скобелевской до Коммуны» (встреча у памятника «Добровольцам-танкистам») (по записи)

19:00 Челябинск – Кинопоказ под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

19:00 Челябинск – Выступление джазового коллектива (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

