Мошенники обманули директора магазина под предлогом проверки терминала

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , злоумышленник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера (сервиса, который предоставляет возможность продавцу принимать от покупателей безналичные платежи). Под предлогом «тестирования терминала» он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту.

Мошенник сообщил, что деньги «вернутся через 15-20 минут» – классический прием для создания ложного ощущения безопасности. А для видимости законности попросил отправить чек об оплате через файлообменник.

Разумеется, деньги так и не вернулись.

Почему это сработало? Аферисты действовали психологически грамотно. Во-первых, они использовали элемент служебного подчинения: трубку директору передал администратор, что придало звонку «официальность», отмечают авторы «Вестника киберполиции России».

Кроме того, звонивший упирал на срочность: просьба провести проверку «здесь и сейчас» не оставила времени на верификацию.

Наконец, мошенники воспользовались тем, что магазины, действительно, периодически взаимодействуют с техническими службами эквайеров. Так что звонок не вызвал у руководителя торговой точки подозрений.

