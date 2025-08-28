российское информационное агентство 18+

Четверг, 28 августа 2025, 12:18 мск

Суд снова запретил строительство на границе Челябинского бора

Суд обязал компанию, связанную ранее со спикером Челябинской городской думы, вернуть земельный участок на границе Челябинского бора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вчера, 27 августа, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования надзорного ведомства о признании незаконным предоставления мэрией Челябинска ООО «Абсолют» земельного участка возле городского бора под строительство капитального объекта вместо размещения спортивно-игровой площадки.

«Получив незаконно земельный участок для строительства спортивно-игровой площадки, компания не освоила его, не благоустроила и не разместила спортивные сооружения, фактически использовав землю с целью осуществления строительства иного капитального объекта – здания хранения инвентаря в обход установленной законом процедуры, без торгов», – заявили представители прокуратуры.

Апелляционным судом признаны недействительными договор аренды земельного участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров, дополнительное соглашения о продлении срока действия договора аренды до 6 декабря 2025 года, заключенные между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска и ООО «Абсолют». На общество возложена обязанность снести объект капитального строительства, возведенный вместо спортивно-игровой площадки – фундамент здания хранения спортивного инвентаря, как самовольную постройку.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу. Решение будет предъявлено к принудительному исполнению.

Напомним, тяжба тянется уже не первый год. Прокуратура настаивает на признании незаконным решения городских властей о выделении компании участка, входившего некогда в состав Челябинского бора. Земельный участок к западу от пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в 2010 году был выведен из состава городского бора, а в 2016 году мэрия передала его в аренду компании «Абсолют» (до августа прошлого года одним из собственников фирмы был нынешний председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков) с предварительным согласованием размещения здесь спортивной площадки.

В 2018 году власти выдали разрешение на строительство, а в следующем – разрешение на снос зеленых насаждений.

Перспектива вырубки деревьев, еще десять лет назад считавшихся частью реликтового бора, горожан не вдохновила. Параллельно с претензиями выступила и прокуратура, обратившись в ноябре 2023 года в суд с требованием расторгнуть договор краткосрочной аренды участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров рядом с кварталом «Гагарин Резиденс».

В надзорном ведомстве отмечали, что спорный земельный участок расположен в зоне, не допускающей возведения объектов, право аренды было предоставлено без проведения торгов, а разрешение на строительство выдали без проверки проектной документации на соответствие градостроительному законодательству в части требований на размещение в соответствующей территориальной зоне.

Позицию надзорного ведомства поддержали и челябинцы. Горожане были уверены, что появление нового объекта с асфальтированной тропиночной сетью на границах памятника природы увеличит антропогенную нагрузку на городской лес. Тем более, что рядом уже есть спортивный объект – стадион «Инга» находится метрах в 500 метрах от спорного участка.

Однако в июне 2024 года арбитражный суд Челябинской области иск надзорного ведомства отклонил. Это решение оставил в силе и 18-й апелляционный суд (в сентябре прошлого года).

Но в декабре 2024 года арбитражный суд Уральского округа постановления первой и апелляционной инстанций отменил, направив дело на повторное рассмотрение.

14 мая текущего года в результате повторного рассмотрения иск прокуратуры снова отклонили в полном объеме. Причем решение об этом принял тот же судья, что и в первый раз.

Однако сегодня апелляционная инстанция постановила, что ООО «Абсолют» обязано снести возведенный на спорном участке капитальный объект, а сам участок – вернуть городу.

Челябинск, Виктор Елисеев

