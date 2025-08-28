Суд снова запретил строительство на границе Челябинского бора

Суд обязал компанию, связанную ранее со спикером Челябинской городской думы, вернуть земельный участок на границе Челябинского бора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, вчера, 27 августа, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования надзорного ведомства о признании незаконным предоставления мэрией Челябинска ООО «Абсолют» земельного участка возле городского бора под строительство капитального объекта вместо размещения спортивно-игровой площадки.

«Получив незаконно земельный участок для строительства спортивно-игровой площадки, компания не освоила его, не благоустроила и не разместила спортивные сооружения, фактически использовав землю с целью осуществления строительства иного капитального объекта – здания хранения инвентаря в обход установленной законом процедуры, без торгов», – заявили представители прокуратуры.

Апелляционным судом признаны недействительными договор аренды земельного участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров, дополнительное соглашения о продлении срока действия договора аренды до 6 декабря 2025 года, заключенные между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска и ООО «Абсолют». На общество возложена обязанность снести объект капитального строительства, возведенный вместо спортивно-игровой площадки – фундамент здания хранения спортивного инвентаря, как самовольную постройку.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу. Решение будет предъявлено к принудительному исполнению.

Напомним, тяжба тянется уже не первый год. Прокуратура настаивает на признании незаконным решения городских властей о выделении компании участка, входившего некогда в состав Челябинского бора. Земельный участок к западу от пересечения улиц Лесопарковой и Смирных в 2010 году был выведен из состава городского бора, а в 2016 году мэрия передала его в аренду компании «Абсолют» (до августа прошлого года одним из собственников фирмы был нынешний председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков) с предварительным согласованием размещения здесь спортивной площадки.

В 2018 году власти выдали разрешение на строительство, а в следующем – разрешение на снос зеленых насаждений.

Перспектива вырубки деревьев, еще десять лет назад считавшихся частью реликтового бора, горожан не вдохновила. Параллельно с претензиями выступила и прокуратура, обратившись в ноябре 2023 года в суд с требованием расторгнуть договор краткосрочной аренды участка площадью 4,3 тысячи квадратных метров рядом с кварталом «Гагарин Резиденс».

В надзорном ведомстве отмечали, что спорный земельный участок расположен в зоне, не допускающей возведения объектов, право аренды было предоставлено без проведения торгов, а разрешение на строительство выдали без проверки проектной документации на соответствие градостроительному законодательству в части требований на размещение в соответствующей территориальной зоне.

Позицию надзорного ведомства поддержали и челябинцы. Горожане были уверены, что появление нового объекта с асфальтированной тропиночной сетью на границах памятника природы увеличит антропогенную нагрузку на городской лес. Тем более, что рядом уже есть спортивный объект – стадион «Инга» находится метрах в 500 метрах от спорного участка.

Однако в июне 2024 года арбитражный суд Челябинской области иск надзорного ведомства отклонил. Это решение оставил в силе и 18-й апелляционный суд (в сентябре прошлого года).

Но в декабре 2024 года арбитражный суд Уральского округа постановления первой и апелляционной инстанций отменил, направив дело на повторное рассмотрение.

14 мая текущего года в результате повторного рассмотрения иск прокуратуры снова отклонили в полном объеме. Причем решение об этом принял тот же судья, что и в первый раз.

Однако сегодня апелляционная инстанция постановила, что ООО «Абсолют» обязано снести возведенный на спорном участке капитальный объект, а сам участок – вернуть городу.

