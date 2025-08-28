Больше тридцати южноуральцев погибли на водоемах в этом году

32 человека, включая троих детей, утонули в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 31 августа купальный сезон в регионе официально закрывается.

С начала купального сезона на территории Южного Урала погибло 32 человека, в том числе 3 ребенка.

Тело одного из погибших нашли вчера, 27 августа. Трагедия произошла 25 августа в Кыштыме на озере Сугомак. 49-летний мужчина, отдыхавший в компании друзей, отправился купаться и не вернулся.

К поискам подключились спасатели, водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники полиции. Было обследовано более 300 квадратных метров акватории и береговой линии.

27 августа тело утонувшего обнаружили на глубине трех метров, в 70 метрах от берега. Оно передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

