Из магазинов Челябинской области изымут 4,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов

В Челябинской области по предписанию Россельхознадзора почти в ста магазинах изымут из оборота 4,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 15 по 25 августа контрольные мероприятия по требованию прокуратуры Челябинской области проходили в сетевых магазинах Южного Урала, куда были поставлены для реализации рыбные консервы, не соответствующие требованиям техрегламентов.

Речь идет о рыбных консервах «Сардины балтийские» производства ООО «Рыбзавод «За Родину» (Калининградская область), ООО «Сохраним традиции» (Калининградская область), ООО «Домашние Консервы» (Владимирская область).

Территориальное управление Россельхознадзора в рамках проверок подтвердило имеющуюся в прокуратуре информацию о несоответствии находящейся в обороте продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза: в наименовании продукции указаны ингредиенты, которые фактически не входят в ее состав. Консервы изготовлены из салаки.

Кроме того, обнаружены недостоверные сведения: в производственных транзакциях отсутствует сырье «сардины». На основании этих нарушений в начале августа производственные сертификаты были аннулированы.

Тем не менее, фальсифицированные консервы отправили для продажи в Челябинскую область. Специалиты Россельхознадзора выяснили, куда именно попали консервы.

По подсчетам ведомства, из 12 оптовых получателей, имеющим порядка ста торговых точек, у восьми на остатках имеются 23,2 тысячи штук консервов (4,5 тысячи килограммов).

Наименования у консервов различны: «Сардины балтийские» из салаки (балтийской сельди) тушки бланшированной в масле с каперсами», «Сардины балтийские» из салаки тушки бланшированной», «Сардины балтийские» OMEGIN в масле на пару, «Сардины балтийские» OMEGIN с каперсами на пару, «Сардины балтийские» OMEGIN с халапеньо на пару.

Все проверенныемагазины получили предписания Россельхознадзора: в срок до 1 сентября изъять их из оборота.

Отметим, салака и сардина отличаются ареалом обитания и размерами. Оба вида относятся к семейству сельдевых, но салака – балтийский подвид атлантической сельди, а сардина – рыба, обитающая в Средиземном и Черном морях.

Челябинск, Виктор Елисеев

