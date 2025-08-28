Южноуральский парламент принял в первом чтении закон о штрафах за нарушение правил пользования электросамокатами

Закон о штрафах за нарушение правил пользования электросамокатами в Челябинской области принят в первом чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее решение приняли сегодня, 28 августа, депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Речь о поправках в региональный закон «Об административных правонарушениях».

Законопроектом предлагается привлекать к ответственности за размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ, в том числе электросамокатов) владельцами в местах, где не допускается их стоянка, оставление СИМ в местах, не предназначенных для их размещения, передвижение на СИМ в зонах, где установлен запрет на это, непринятие владельцами СИМ мер по перемещению транспорта на место разрешенной стоянки.

Штраф за эти нарушения для юридических лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для граждан – от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники органов местного самоуправления. Дела рассматривать – административные комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

