В Челябинской области бывшего депутата будут судить за похищение и жестокое убийство женщины

Экс-депутат Брединского муниципального района, обвиняемый в похищении и убийстве женщины, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего парламентария. Ему инкриминируются похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также убийство, совершенное с особой жестокостью.

Напомним, трагедия произошла вечером 23 февраля текущего года в Рымникском сельском поселении Брединского района. Нетрезвые глава поселения, а также его друзья – депутат районного парламента и сын парламентария, ворвались в дом 46-летней односельчанки, с которой у главы долгое время продолжался конфликт. Женщина успела позвонить в полицию и сообщить о нападении.

Когда стражи порядка прибыли к ее дому, он был пуст. Однако полицейские обнаружили оставленные на выпавшем снегу следы от автомобильных колес. Проследовав по ним, в овраге около автодороги Кизильское – Бреды – Мариинский нашли труп женщины.

По версии следствия, посельчанку вывезли в лес, где жестоко избили, привязали к дереву и подожгли. От полученных травм она скончалась.

Всех троих задержали.

Уголовные дела в отношении бывшего главы сельского поселения и сына депутата выделены в отдельные производства.

Уголовное дело самого парламентария направлено для рассмотрения в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

