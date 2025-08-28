На индексацию зарплат южноуральских бюджетников направили почти шесть миллиардов рублей

Расходы бюджета Челябинской области увеличили на 6 миллиардов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства финансов Челябинской области, расходы областной казны на заработную плату работников бюджетной сферы в текущем году увеличены на 5,8 миллиарда рублей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ Южного Урала утвердили депутаты регионального парламента.

Как сообщил на заседании Законодательного Собрания Челябинской области министр финансов Иван Родионов, увеличение произошло за счет зарезервированных средств, которые направляются на выполнение ранее принятых решений в сфере оплаты труда бюджетников. Речь идет об индексации зарплат работников областных учреждений с 1 января и с 1 июля текущего года; соблюдении уровня оплаты труда категорий, установленных майскими указами президента страны; а также обеспечении установленного в стране минимального размера оплаты труда.

Кроме того, в областной бюджет включены дополнительные федеральные средства в сумме 27 миллионов рублей, выделенные Челябинской области на оплату услуг ЖКХ льготным категориям граждан (15,9 миллиона) и на выплаты южноуральцам, награжденным знаком «Почетный донор России» (10,5 миллионов).

На размере дефицита внесенные изменения не сказались. Уточненный план по доходам областного бюджета на 2025 год составляет 307 миллиардов 598,9 миллиона рублей, по расходам – 379 миллиардов 636,9 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

