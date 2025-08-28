В Челябинской области увеличили минимальную площадь зала для «наливаек»

Законодательное собрание Челябинской области приняло закон, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, закон принят сегодня, 28 августа, во втором и третьем чтениях.

Напомним, в настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена в таких объектах общепита с залом обслуживания посетителей менее 40 квадратных метров.

В первом чтении законопроекта, принятого в июне текущего года, предлагалось увеличить площадь зала обслуживания – до 50 квадратных метров. Но ко второму чтению поступило предложение дифференцировать подход к изменению площади.

Для кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, предложили сохранить размер минимальной площади зала обслуживания , – в 40 квадратных метров. Для баров и буфетов (расположенных в МКД и рядом с ними), основным видом деятельности которых является продажа алкоголя, – увеличить ее до 50 квадратных метров.

Новую редакцию законопроекта депутаты и поддержали сегодня во втором и третьем чтениях. С целью предоставления предпринимателям возможности приведения своего бизнеса в соответствие с новыми требованиями, установлен переходный период для вступления закона в силу – до 1 марта 2026 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

