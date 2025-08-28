Родители из челябинского поселка впали в панику после школьного объявления

В челябинском поселке родители простаивают в очередях за талонами для теста на туберкулез после школьного объявления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , уже несколько недель у поликлиники в поселке «Привилегия» выстраиваются гигантские очереди. Обеспокоенные родители пытаются взять талон на прохождение их ребенком теста на туберкулез.

В образовавшемся коллапсе челябинцы винят педагогов. По словам горожан, примерно в начале августа учителя известили всех родителей о необходимости предоставить к началу учебного года справку о прохождении ребенком Диаскинтеста или пробы на реакцию Манту – иначе к занятиям его могут не допустить.

В итоге все кинулись в поликлинику. Так как талон на тестирование можно получить только в четверг, с самого утра у медучреждения вырастают огромные очереди. Но талонов на всех не хватает.

В поликлинике еще две недели назад попытались успокоить челябинцев. Хотя признали, что ситуация напряженная. «В настоящее время возникли временные трудности с проведением диагностических тестов (пробы Манту и Диаскинтест), вызванные периодом отпусков (2 педиатра находятся в отпуске, включая фельдшера школы «ИТ-Лицей»), – сообщили в телеграм-канале медучреждения. – Полностью перевести весь медицинский персонал на проведение диагностических проб не представляется возможным, так как необходимо, помимо проб, оказывать неотложную медицинскую помощь, вести дежурный здоровый прием, обслуживать вызовы и патронажи, проводить вакцинацию по национальному календарю».

Вместе с тем, запасов для проведения диагностических проб более чем достаточно, заверили горожан. Никакого дефицита нет.

Администрация поликлиники открыла дополнительные талоны, и на период с 25 по 30 августа выделила дополнительные дни и часы на диагностирование. Расширили и способы записи. В том же сообщении говорится, что записаться можно, позвонив в колл-центр по номеру телефона (351)2409977, обратившись в чат в телеграмм +79226320400 (только текстовые сообщения) или лично на регистратуре детского поликлинического отделения.

«Все родители, детям которых не хватило талона в момент обращения, помещаются в лист ожидания и по мере открытия расписания будут приглашены на проведение пробы. Полное завершение постановки реакции Манту/Диаскинтеста учащимся планируется к концу сентября 2025 года. Администрация поликлиники находится в тесном рабочем контакте с руководителями образовательных учреждений. Все дети приступят к учебному процессу в положенный срок», – заверили в медицинской организации.

Более того, в преддверии начала учебного года решили увеличить часы работы, и с 28 августа по 3 сентября включительно поликлиника будет работать с 7:30 до 20:00.

Но родители школьников все равно остаются в напряжении.

Отметим, что согласно СанПин, сведения о том, что ребенок не болеет туберкулезом, необходимо предоставлять ежегодно. И если у школьника нет данных о постановке диаскинтеста или пробы на реакцию Манту более года, его – теоретически – могут не допустить к занятиям. При этом в самой школе, где учатся дети из микрорайона «Привилегия», по словам родителей, централизованной диагностики не проводят.

Челябинск, Виктор Елисеев

