29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

29.08.2025, пятница

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

09:45 Челябинск – Фестиваль анимационного кино «Мульти Пульти Фест» (школа креативных индустрий «Легко», ул. Академика Королева, 33)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция о готовности южноуральских школ к новому учебному году (пресс-центр «АиФ-Челябинск», БЦ «ВИПР», ул. Елькина 45а, 6-й этаж, оф. 608)

10:00 Челябинск – Челябинскгоргаз со специальными службами проведут совместные учения по отработке действий во время чрезвычайной ситуации (ул. Образцова, 10)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная ремонту и модернизации спортивной инфраструктуры Челябинска (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

15:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное Дню рождения Челябинского кампуса «Школы 21», а также открытию детского трека «Школы 21. Старт» для участников в возрасте 11-14 лет с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера («Школа 21», пр. Ленина, 76а)

15:00 Челябинск – Час настольных игр «Играем вместе» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Выставка с презентацией к 100-летию Ю.В. Трифонова «Юрий Трифонов: по страницам жизни и творчества (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)

16:30 Челябинск – Компания «Интерсвязь» и ГТРК «Южный Урал» проведут очную пресс-конференцию, посвященную «Параду первоклассников» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, креативное пространство «Атом»)

17:00 Челябинск – 42-я конференции челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» с участием губернатора Алексея Текслера (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

18:00 Челябинск – Концерт «Поем у лета на краю» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

19:00 Челябинск – Летний кинотеатр (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube