15-летняя челябинка отдала мошенникам больше миллиона рублей

Юная жительница Челябинска перевела мошенникам более одного миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 15-летняя девушка рассказала полицейским, что ей на сотовый телефон позвонила неизвестная.
Представившись сотрудницей службы доставки, женщина сообщила, что челябинке везут документы. Для их получения необходимо назвать код из смс-сообщения. Подросток назвала код, решив, что ей везут студенческий билет в связи с зачислением на первый курс образовательного учреждения.
Спустя какое-то время, с несовершеннолетней связались якобы сотрудники портала Госуслуг. Подростку заявили что кто-то из недружественной страны получил доступ к сведениям о членах ее семьи, и теперь им угрожает опасность.
Мошенники убедили подростка приобрести мобильный телефон и установить на него приложение, через которое необходимо зачислить сбережения родителей. Напуганная юная челябинка, следуя инструкциям аферистов, перечислила через банкомат более одного миллиона рублей на счет, указанный злоумышленниками.
По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Челябинск, Виктор Елисеев
