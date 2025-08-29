15-летняя челябинка отдала мошенникам больше миллиона рублей

Юная жительница Челябинска перевела мошенникам более одного миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 15-летняя девушка рассказала полицейским, что ей на сотовый телефон позвонила неизвестная.

Представившись сотрудницей службы доставки, женщина сообщила, что челябинке везут документы. Для их получения необходимо назвать код из смс-сообщения. Подросток назвала код, решив, что ей везут студенческий билет в связи с зачислением на первый курс образовательного учреждения.

Спустя какое-то время, с несовершеннолетней связались якобы сотрудники портала Госуслуг. Подростку заявили что кто-то из недружественной страны получил доступ к сведениям о членах ее семьи, и теперь им угрожает опасность.

Мошенники убедили подростка приобрести мобильный телефон и установить на него приложение, через которое необходимо зачислить сбережения родителей. Напуганная юная челябинка, следуя инструкциям аферистов, перечислила через банкомат более одного миллиона рублей на счет, указанный злоумышленниками.

По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

