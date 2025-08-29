На Южном Урале начинается сезон охоты на водоплавающую дичь

В Челябинской области стартует сезон охоты на водоплавающую дичь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, завтра, 30 августа, на территории региона открывается летне-осенняя охота на водоплавающую дичь, что сопровождается массовым выездом охотников в охотничьи угодья.

В связи с этим ведомство напоминает о необходимости соблюдения правил охоты и мер безопасности при обращении с оружием, а также мер пожарной безопасности.

«При осуществлении охоты охотник обязан иметь при себе охотничий билет, действующие разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия и на добычу охотничьих ресурсов, а при охоте на закрепленных охотничьих угодьях – путевку. Все эти документы должны быть у охотника с собой, а не в автомобиле или дома», – напомнили в минэкологии.

Кроме того, нужно помнить, что охота осуществляется только в соответствующих местах (местах охоты) в пределах сроков и норм добычи охотничьих животных, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов.

В целях безопасности запрещается стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, а также по взлетающей птице ниже 2,5 метров при ограниченном обзоре местности.

В преддверии старта осенне-летней охоты в минэкологии региона прошло совещание со всеми охотпользователями, где специалисты охотнадзора напомнили об ответственности за нарушение правил охоты. В частности, нарушители могут быть лишены права охотиться сроком на один год и более, привлечены к административной ответственности с наложением штрафов, обязаны оплачивать ущерб, нанесенный животному миру, в размерах от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, лишиться оружия и дорогостоящего транспорта, использовавшихся при совершении преступлений.

Так, за первое полугодие 2025 года нарушители правил охоты на территории Челябинской области возместили государству почти 4 миллиона рублей. Кроме того, конфисковано 11 единиц оружия и 4 автомобиля, включая иномарки Toyota Land Cruiser, Hower и две «Нивы», использовавшиеся нарушителями. Виновным также придется заплатить 140 тысяч рублей в качестве штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

