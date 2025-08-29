Перед судом в Челябинске предстанут сотрудники онкоцентра

Челябинск, Август 29 (Новый День, Виктор Елисеев) –В Челябинской области перед судом предстанут бывшие сотрудники больницы, обвиняемые в мошеннических действиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников одной из больниц областного центра, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, в период с декабря 2021 года по май 2024 года главный врач, начальник и рабочий административно-хозяйственной части Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины, похитили бюджетные средства, поступившие в учреждение в качестве заработной платы.

Для этого в больницу фиктивно трудоустроили на должности рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий трех сотрудников.

Доступ к банковским счетам мнимых сотрудников был у рабочего онкоцентра. Он снимал поступившие в качестве зарплаты деньги, которыми подельники пользовались по своему усмотрению. Таким образом они присвоили более 3,3 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Уголовное дело в отношении бывшего главного врача медицинского учреждения выделено в отдельное производство.

Дело в отношении его подчиненных направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Челябинска.

